Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЗСУ 8 нових хворих на COVID-19

Четвер, 14 травня 2020, 10:12
У ЗСУ 8 нових хворих на COVID-19

За минулу добу у Збройних силах України зафіксовано 8 нових випадків захворювання на коронавірус.  

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За минулу добу зареєстровано вісім нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".

Деталі: Двоє хворих військових перебувають у лікарнях та 6 осіб лікуються вдома під наглядом медиків (по одному у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Харківській областях та двоє у Київській області). Стан здоров’я пацієнтів задовільний.  

Загалом станом на 7:00 14 травня в ЗСУ на коронавірус хворіє 48 осіб. Всього за час пандемії одужала 61 особа, 2 людини померли.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 252 особи, у 21 з них ізоляція закінчується у найближчі три доби.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія:

  • В Україні вперше кількість одужань більша за кількість хворих за добу – 13 травня зафіксували 422 нових випадки коронавірусу, 17  осіб померли, водночас 427 осіб одужали.
  • Загалом за весь час пандемії захворіли 16 847 осіб, з них 1172 дитини та 3278 медпрацівників. Загалом одужало 4143 особи, померли 456 осіб (з них 24 медики).  

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЗбройні силиармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: