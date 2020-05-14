У ЗСУ 8 нових хворих на COVID-19

За минулу добу у Збройних силах України зафіксовано 8 нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За минулу добу зареєстровано вісім нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".

Деталі: Двоє хворих військових перебувають у лікарнях та 6 осіб лікуються вдома під наглядом медиків (по одному у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Харківській областях та двоє у Київській області). Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Загалом станом на 7:00 14 травня в ЗСУ на коронавірус хворіє 48 осіб. Всього за час пандемії одужала 61 особа, 2 людини померли.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 252 особи, у 21 з них ізоляція закінчується у найближчі три доби.

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