У ЗСУ 8 нових хворих на COVID-19
За минулу добу у Збройних силах України зафіксовано 8 нових випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook
Дослівно: "За минулу добу зареєстровано вісім нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".
Деталі: Двоє хворих військових перебувають у лікарнях та 6 осіб лікуються вдома під наглядом медиків (по одному у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Харківській областях та двоє у Київській області). Стан здоров’я пацієнтів задовільний.
Загалом станом на 7:00 14 травня в ЗСУ на коронавірус хворіє 48 осіб. Всього за час пандемії одужала 61 особа, 2 людини померли.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 252 особи, у 21 з них ізоляція закінчується у найближчі три доби.
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Передісторія:
- В Україні вперше кількість одужань більша за кількість хворих за добу – 13 травня зафіксували 422 нових випадки коронавірусу, 17 осіб померли, водночас 427 осіб одужали.
- Загалом за весь час пандемії захворіли 16 847 осіб, з них 1172 дитини та 3278 медпрацівників. Загалом одужало 4143 особи, померли 456 осіб (з них 24 медики).