В ВСУ 8 новых больных COVID-19
За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 8 новых случаев заболевания коронавирусом.
Источник: Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook
Дословно: "За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19".
Детали: Двое больных военных находятся в больницах и 6 лечатся дома под наблюдением медиков (по одному в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Харьковской областях и двое в Киевской области). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
Всего по состоянию на 7:00 14 мая в ВСУ коронавирусом болеет 48 человек. Всего за время пандемии выздоровел 61 человек, 2 человека погибли.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 252 человека, у 21 из них изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.
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Предыстория:
- В Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за сутки – за 13 мая зафиксировали 422 новых случая коронавируса, 17 человек умерли, вместе с тем 427 человек выздоровели.
- Всего за все время пандемии заболели 16847 человек, из них 1172 ребенка и 3278 медработников. В общем выздоровели 4143 человека, умерли 456 человек (из низ 24 медика).