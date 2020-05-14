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В ВСУ 8 новых больных COVID-19

Четверг, 14 мая 2020, 10:12

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 8 новых случаев заболевания коронавирусом.  

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19".

Детали: Двое больных военных находятся в больницах и 6 лечатся дома под наблюдением медиков (по одному в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Харьковской областях и двое в Киевской области). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего по состоянию на 7:00 14 мая в ВСУ коронавирусом болеет 48 человек. Всего за время пандемии выздоровел 61 человек, 2 человека погибли.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 252 человека, у 21 из них изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

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Предыстория: 

  • В Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за сутки – за 13 мая зафиксировали 422 новых случая коронавируса, 17 человек умерли, вместе с тем 427 человек выздоровели.
  • Всего за все время пандемии заболели 16847 человек, из них 1172 ребенка и 3278 медработников. В общем выздоровели 4143 человека, умерли 456 человек (из низ 24 медика).

Украинская правда
Темы: коронавирусВооруженные силыармия


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