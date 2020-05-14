Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посадовців Одеської митниці спіймали на систематичних хабарях

Четвер, 14 травня 2020, 10:42
Посадовців Одеської митниці спіймали на систематичних хабарях

Слідчі Головного слідчого управління ДБР затримали в.о. начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці під час одержання хабаря за попередньою змовою групою осіб.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Дослівно: "ДБР спільно з Офісом генпрокурора та Службою безпеки України викрили посадовців Одеської митниці на систематичному одержанні неправомірної вигоди". 

 

Деталі: За попередньою інформацією, посадовці митниці вимагали та систематично одержували неправомірну вигоду за нестворення штучних перешкод при розмитненні контейнерів.

Слідчі ДБР затримали митника під час одержання ним чергової частини хабаря у сумі 1 300 доларів.

Також слідчі перевіряють причетність до скоєних злочинів осіб керівного складу Одеської митниці.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому та його спільникам про підозру та обрання відносно них запобіжного заходу.

У разі доведення вини, затриманому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: ДБРмитницяхабарОдеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
ДБР
Військком побив до втрати свідомості підлеглого: ДБР оголосило підозру
Дубінський знову прибув на допит, намагається ввести слідство в оману – джерела
ДБР затримало начальника одного з військкоматів Києва: підробка документів для ухилянтів
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: