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Должностных лиц Одесской таможни поймали на систематических взятках

Четверг, 14 мая 2020, 10:42

Следователи Главного следственного управления ГБР задержали и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни при получении взятки по предварительному сговору группой лиц.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно: "ГБР совместно с Офисом генпрокурора и Службой безопасности Украины разоблачили должностных лиц Одесской таможни на систематическом получении неправомерной выгоды". 

 

Детали: По предварительной информации, должностные лица таможни требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров.

Следователи ГБР задержали таможенника во время получения им очередной части взятки в сумме 1300 долларов.

Также следователи проверяют руководящий состав Одесской таможни на причастность к совершенным преступлениям.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному и его сообщникам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: ГБРтаможнявзяткаОдесская область


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