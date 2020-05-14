Должностных лиц Одесской таможни поймали на систематических взятках
Следователи Главного следственного управления ГБР задержали и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни при получении взятки по предварительному сговору группой лиц.
Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований
Дословно: "ГБР совместно с Офисом генпрокурора и Службой безопасности Украины разоблачили должностных лиц Одесской таможни на систематическом получении неправомерной выгоды".
Детали: По предварительной информации, должностные лица таможни требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров.
Следователи ГБР задержали таможенника во время получения им очередной части взятки в сумме 1300 долларов.
Также следователи проверяют руководящий состав Одесской таможни на причастность к совершенным преступлениям.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному и его сообщникам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.
В случае доказательства вины, задержанному грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.