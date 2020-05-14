"Репортери без кордонів" закликають РФ не переслідувати журналістів, які пишуть про COVID-19

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" закликає російський уряд дозволити журналістам висвітлювати ситуацію з пандемією COVID-19.

Джерело: сайт організації

Дослівно: "Репортери без кордонів" закликають російський уряд дозволити незалежне висвітлення пандемії COVID-19 в країні і не переслідувати працівників ЗМІ під приводом розправи з ймовірними "фейковий новинами". З цієї причини сотні матеріалів вже заблоковані з початку пандемії...

Намагаючись запобігти незалежним повідомленням про коронакризу, російське керівництво не тільки збільшує невизначеність, але і піддає населення реальній небезпеці".

Деталі: Відзначається, що три представника медіа в Росії померли після зараження вірусом, а близько сотні інших заразилися цією інфекцією. Близько 500 журналістів перебувають на карантині.

Центр захисту засобів масової інформації, який надає юридичну допомогу журналістам по всій Росії, з 1 квітня по 10 травня отримав більше 80 запитів засобів масової інформації, пов'язаних з освітленням пандемії.

Роскомнадзор погрожував позбавити ліцензії ЗМІ, які поширюють "неправдиву інформацію" про пандемію. 22 квітня генпрокурор РФ оголосив, що з моменту початку пандемії на російськомовних сайтах було виявлено 300 ймовірно хибних повідомлень, 260 з них видалили або заблокували.

На початку квітня президент РФ Володимир Путіним підписав закон про відповідальність за поширення фейкових новин. Люди, які свідомо поширюють "неправдиву інформацію" в РФ можуть бути засуджені до п'яти років позбавлення волі.

Росія займає 149 місце з 180 країн у рейтингу свободи преси.