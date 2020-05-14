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"Репортеры без границ" призывают РФ не угрожать журналистам, которые пишут о COVID-19

Четверг, 14 мая 2020, 10:54

Международная организация "Репортеры без границ" призывает российское правительство разрешить журналистам независимое освещение пандемии COVID-19.

Источник: сайт организации

Дословно: "Репортеры без границ" призывают российское правительство разрешить независимое освещение пандемии COVID-19 в стране и не преследовать работников СМИ под предлогом расправы с предполагаемыми "фейковими новостями". По этой причине сотни материалов уже заблокированы с начала пандемии…

Пытаясь предотвратить независимые сообщения о коронакризисе, российское руководство не только увеличивает неопределенность, но и подвергает население реальной опасности".

Детали: Отмечается, что три представителя медиа в России умерли после заражения вирусом, а около сотни других заразились этой инфекцией. Около 500 журналистов находятся на карантине дома.

Центр защиты средств массовой информации, который оказывает юридическую помощь журналистам по всей России, с 1 апреля по 10 мая получил более 80 запросов средств массовой информации, связанных с освещением пандемии.

Роскомнадзор угрожал лишить лицензии СМИ, которые распространяют "ложную информацию" о пандемии. 22 апреля генпрокурор РФ объявил, что с момента начала пандемии на русскоязычных сайтах было обнаружено 300 возможных ложных сообщений, 260 из них были удалены или заблокированы.

В начале апреля президент РФ Владимир Путиным подписал закон об ответственности за распространение фейковых новостей. Люди, которые сознательно распространяют "ложную информацию" могут быть приговорены к пяти годам лишения свободы.

Россия занимает 149 место из 180 стран в рейтинге свободы прессы.

Украинская правда
Темы: РосcияСМИкоронавирусCovid-2019


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