В Іспанії 5% мешканців були інфіковані коронавірусом - дослідження

В Іспанії 5% жителів були заражені коронавірусом, згідно з першими даними дослідження, проведеного Інститутом охорони здоров'я Карлоса III, в рамках якого перевірили майже 70 000 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Найвищий рівень поширення був зареєстрований в північній провінції Сорія, яка має значну частку населення похилого віку: там 14,2 відсотка жителів контактували з вірусом.

У Мадриді, який вважається центром пандемії у країні, поширення досягло показника 11,3 відсотка, тоді як у Барселоні він становив 7,1 відсотка.

На противагу цьому Мурсія, Астурія, Канарські острови, Сеута та Мелілья мають показник менше 2%.

Ці дані відповідають процентному співвідношенню людей, які мають антитіла IgG (Імуноглобуліни класу G), які потребують більш тривалого часу, і вказують на те, що ця людина контактувала з вірусом, але немає активної інфекції (тест також виявляє антитіла IgM, які вперше виробляються організмом у відповідь на вірус, з шостого або сьомого дня після появи симптомів).

Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла заявив сьогодні на пресконференції, що попередні висновки підтверджують правильність планів уряду щодо пом’якшення карантину.

Дослідження розпочалося 27 квітня і охопило понад 36 000 домогосподарств та понад 60 000 осіб. Остаточні результати будуть опубліковані в науковій праці.

Нагадаємо, за останніми даними в Іспанії нараховується більше 60 тисяч активних випадків коронавірусу.