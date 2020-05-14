Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Іспанії 5% мешканців були інфіковані коронавірусом - дослідження

Четвер, 14 травня 2020, 11:39

В Іспанії 5% жителів були заражені коронавірусом, згідно з першими даними дослідження, проведеного Інститутом охорони здоров'я Карлоса III, в рамках якого перевірили майже 70 000 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Найвищий рівень поширення був зареєстрований в північній провінції Сорія, яка має значну частку населення похилого віку: там 14,2 відсотка жителів контактували з вірусом.

У Мадриді, який вважається центром пандемії у країні, поширення досягло показника 11,3 відсотка, тоді як у Барселоні він становив 7,1 відсотка.

На противагу цьому Мурсія, Астурія, Канарські острови, Сеута та Мелілья мають показник менше 2%.

Ці дані відповідають процентному співвідношенню людей, які мають антитіла IgG (Імуноглобуліни класу G), які потребують більш тривалого часу, і вказують на те, що ця людина контактувала з вірусом, але немає активної інфекції (тест також виявляє антитіла IgM, які вперше виробляються організмом у відповідь на вірус, з шостого або сьомого дня після появи симптомів).

Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла заявив сьогодні на пресконференції, що попередні висновки підтверджують правильність планів уряду щодо пом’якшення карантину.

Дослідження розпочалося 27 квітня і охопило понад 36 000 домогосподарств та понад 60 000 осіб. Остаточні результати будуть опубліковані в науковій праці.

Нагадаємо, за останніми даними в Іспанії нараховується більше 60 тисяч активних випадків коронавірусу.

Теми: Іспаніякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Іспанія
Польовий шпиталь, "Леопарди", БТРи і "швидкі": Іспанія оголосила про допомогу Україні
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: