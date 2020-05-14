Усі розділи
Укр / Рус

В Іспанії 5% мешканців були інфіковані коронавірусом - дослідження

Четвер, 14 травня 2020, 11:39

В Іспанії 5% жителів були заражені коронавірусом, згідно з першими даними дослідження, проведеного Інститутом охорони здоров'я Карлоса III, в рамках якого перевірили майже 70 000 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Найвищий рівень поширення був зареєстрований в північній провінції Сорія, яка має значну частку населення похилого віку: там 14,2 відсотка жителів контактували з вірусом.

У Мадриді, який вважається центром пандемії у країні, поширення досягло показника 11,3 відсотка, тоді як у Барселоні він становив 7,1 відсотка.

На противагу цьому Мурсія, Астурія, Канарські острови, Сеута та Мелілья мають показник менше 2%.

Ці дані відповідають процентному співвідношенню людей, які мають антитіла IgG (Імуноглобуліни класу G), які потребують більш тривалого часу, і вказують на те, що ця людина контактувала з вірусом, але немає активної інфекції (тест також виявляє антитіла IgM, які вперше виробляються організмом у відповідь на вірус, з шостого або сьомого дня після появи симптомів).

Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла заявив сьогодні на пресконференції, що попередні висновки підтверджують правильність планів уряду щодо пом’якшення карантину.

Дослідження розпочалося 27 квітня і охопило понад 36 000 домогосподарств та понад 60 000 осіб. Остаточні результати будуть опубліковані в науковій праці.

Нагадаємо, за останніми даними в Іспанії нараховується більше 60 тисяч активних випадків коронавірусу.

Теми: Іспаніякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кличко про коронавірус: Новини не дуже, плюс 52 хворих і 2 жертви

Криклій опублікував 3 етапи виходу транспорту з карантину

Гладковському оновили підозру: сума завданих збитків зросла на 7 млн

МОЗ озвучив критерії 4 етапів виходу з карантину – області можуть іти не в ногу

Коронавірус: В Україні вперше кількість одужань більша за кількість хворих за добу

Європейська комісія запропонувала нові правила для авіаподорожей 

Усі головні новини...
Іспанія
В Іспанії родичі тисяч померлих від коронавірусу позиваються проти уряду
Епідемія в Іспанії: добова кількість померлих нижча 200 четвертий день поспіль
Іспанія вводить 14-денний карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону
Останні новини
12:26
Рівненщина. Суд оштрафував священника за богослужіння на кладовищі
12:16
У Чорногорії сталися сутички з поліцією через арешт єпископа СПЦ
12:14
"Укрпошта" виставила на продаж бази відпочинку на Азовському морі і в Конча-Заспі
12:06
Кличко про коронавірус: Новини не дуже, плюс 52 хворих і 2 жертви
12:04
Розвантажити в’язниці на час епідемії: Мін’юст має дві пропозиції Раді
12:03
До АМКУ подали заяву про антиконкурентні порушення Укравтодору
11:48
У Росії вперше з 2 травня виявили менше 10 тисяч хворих на коронавірус за добу
11:39
В Іспанії 5% мешканців були інфіковані коронавірусом - дослідження
11:37
Ломбардам дозволять готівковий обмін валют – НБУ
11:35
Криклій опублікував 3 етапи виходу транспорту з карантину
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!