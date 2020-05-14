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В Испании 5% жителей были инфицированы коронавирусом - исследование

Четверг, 14 мая 2020, 11:39

В Испании 5% жителей были заражены коронавирусом, согласно первым данным исследования, проведенного Институтом здравоохранения Карлоса III, в рамках которого проверили почти 70 000 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Самый высокий уровень распространения был зарегистрирован в северной провинции Сория, которая имеет значительную долю пожилого населения: там 14,2 процента жителей контактировали с вирусом.

В Мадриде, который считается центром пандемии в стране, распространение достигло показателя 11,3 процента, тогда как в Барселоне он составлял 7,1 процента.

В противоположность этому Мурсия, Астурия, Канарские острова, Сеута и Мелилья имеют показатель менее 2%.

Эти данные соответствуют процентному соотношению людей, имеющих антитела IgG (Иммуноглобулин G), которые требуют более длительного времени, и указывают на то, что этот человек контактировал с вирусом, но нет активной инфекции (тест также выявляет антитела IgM, которые впервые производятся организмом в ответ на вирус, с шестого или седьмого дня после появления симптомов).

Министр здравоохранения Сальвадор Илла заявил сегодня на пресс-конференции, что предварительные выводы подтверждают правильность планов правительства по смягчению карантина.

Исследование началось 27 апреля и охватило более 36 000 домохозяйств и более 60 000 человек. Окончательные результаты будут опубликованы в научной работе.

Напомним, по последним данным в Испании насчитывается более 60 000 активных случаев коронавируса.

Темы: Испаниякоронавирус
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