Все разделы
Укр / Рус

В Испании 5% жителей были инфицированы коронавирусом - исследование

Четверг, 14 мая 2020, 11:39

В Испании 5% жителей были заражены коронавирусом, согласно первым данным исследования, проведенного Институтом здравоохранения Карлоса III, в рамках которого проверили почти 70 000 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Самый высокий уровень распространения был зарегистрирован в северной провинции Сория, которая имеет значительную долю пожилого населения: там 14,2 процента жителей контактировали с вирусом.

В Мадриде, который считается центром пандемии в стране, распространение достигло показателя 11,3 процента, тогда как в Барселоне он составлял 7,1 процента.

В противоположность этому Мурсия, Астурия, Канарские острова, Сеута и Мелилья имеют показатель менее 2%.

Эти данные соответствуют процентному соотношению людей, имеющих антитела IgG (Иммуноглобулин G), которые требуют более длительного времени, и указывают на то, что этот человек контактировал с вирусом, но нет активной инфекции (тест также выявляет антитела IgM, которые впервые производятся организмом в ответ на вирус, с шестого или седьмого дня после появления симптомов).

Министр здравоохранения Сальвадор Илла заявил сегодня на пресс-конференции, что предварительные выводы подтверждают правильность планов правительства по смягчению карантина.

Исследование началось 27 апреля и охватило более 36 000 домохозяйств и более 60 000 человек. Окончательные результаты будут опубликованы в научной работе.

Напомним, по последним данным в Испании насчитывается более 60 000 активных случаев коронавируса.

Темы: Испаниякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Криклий опубликовал 3 этапа выхода транспорта из карантина

МОЗ озвучил критерии 4 этапов выхода из карантина – области могут идти не в ногу

Коронавирус: В Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за сутки

Европейская комиссия предложила новые правила для авиапутешествий

ВОЗ считает, что коронавирус может стать привычной болезнью

ВидеоПочти полсотни младенцев, рожденных для иностранцев, находятся в отеле Киева

Все главные новости...
Испания
В Испании родственники тысяч умерших от коронавируса судятся против правительства
Эпидемия в Испании: суточное количество умерших ниже 200 четвертый день подряд
Испания вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за границы
Последние новости
11:48
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч больных коронавирусом за сутки
11:39
В Испании 5% жителей были инфицированы коронавирусом - исследование
11:37
Ломбардам ращрешат наличный обмен валют – НБУ
11:35
Криклий опубликовал 3 этапа выхода транспорта из карантина
11:28
Жители приграничных районов Украины смогут и дальше ездить в Беларусь по внутренним паспортам
11:20
Гладковскому обновили подозрение: сумма нанесенного ущерба выросла на 7 млн
11:12
Проект на 5 миллионов долларов: IT-школа Хмельницкого UNIT Factory закрывается
10:54
В Минздраве объяснили, от чего зависит своевременность выдачи зарплат за апрель врачам "экстренки"
10:54
"Репортеры без границ" призывают РФ не угрожать журналистам, которые пишут о COVID-19
10:42
фотоДолжностных лиц Одесской таможни поймали на систематических взятках
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!