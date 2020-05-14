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У Росії вперше з 2 травня виявили менше 10 тисяч хворих на коронавірус за добу

Четвер, 14 травня 2020, 11:48
У Росії вперше з 2 травня виявили менше 10 тисяч хворих на коронавірус за добу
ТАСС

Кількість виявлених у Росії за добу нових випадків коронавірусної інфекції вперше з 2 травня впала нижче позначки в 10 тисяч.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: За даними оперативного штабу РФ щодо попередження поширення COVID-19, за останню добу підтверджено 9 974 випадки захворювання на коронавірус, у 40,6% з них не мають клінічних проявів хвороби. За весь період у країні зареєстровано 252 245 випадків зараження.

 

Росія, за даними Університету Джонса Хопкінса, знаходиться на другому місці в світі за кількістю зареєстрованих хворих після США (1,39 млн). Далі йдуть Велика Британія (230,2 тис.), Іспанія (228,6 тис.) та Італія (222,1 тис.).

За останню добу в цілому по РФ зареєстровано 93 летальні випадки, асоційовані з новою коронавірусною інфекцією, з них 58 - у столиці Росії. Всього в РФ померли 2 305 осіб.

Виписано за останню добу в Росії 5 527 пацієнтів, з них 1 821 - в Москві. Загальна кількість виписаних досягла 53 530.

Примітка: РФ включає в свою статистику окупований Крим.

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Теми: коронавірусРосія
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