В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч больных коронавирусом за сутки

Число выявленных в России за сутки новых случаев коронавирусной инфекции впервые со 2 мая упало ниже отметки в 10 тысяч.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: По данным оперативного штаба РФ по предупреждению распространения COVID-19, за последние сутки подтверждены 9 974 случая заболевания коронавирусом, у 40,6% из них нет клинических проявлений болезни. За весь период в стране зарегистрировано 252 245 случаев заражения.

Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на втором месте в мире по числу зарегистрированных заболевших после США (1,39 млн). Далее следуют Великобритания (230,2 тыс.), Испания (228,6 тыс.) и Италия (222,1 тыс.).

За последние сутки в целом по РФ зарегистрировано 93 летальных исхода, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, из них 58 - в Москве. Всего в РФ умерли 2 305 человек.

Выписаны за последние сутки в России 5 527 пациентов, из них 1 821 - в Москве. Общее число выписанных достигло 53 530.

Примечание: РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.

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