Міністерство юстиції підготувало для розгляду у парламенті два законопроєкти для розвантаження в’язниць у період пандемії – про амністію і точкове звільнення.

Джерело: міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю hromadske

Деталі: За словами міністра, закон про амністію передбачає, що на волю відпустять людей, які не вчиняли насильницьких злочинів. Це особи, які мають родичів похилого віку, це колишні учасники АТО, які відбули більше третини покарання.

Другий законопроєкт – більше процесуальний, він має дозволити судам частіше застосовувати покарання у вигляді відстрочки покарання.

Малюська пояснив: "Зараз такі підстави є, їх кілька, де суд може встановити відстрочку і присудити, наприклад, три роки позбавлення волі, але встановити відстрочку. Такі відстрочки ми пропонуємо робити частіше в умовах коронавірусу".

Розвантажити місця несвобод планують для можливості ізоляції хворих і новоприбулих людей в окремих камерах.

За словами міністра, якщо закони ухвалять, загалом на волі можуть опинитися близько 3 тисяч нині ув’язнених, але не за тяжкі злочини.

Малюська зазначив, що наразі документи мають пройти усі необхідні етапи розгляду, але якщо буде екстрена необхідність – розгляд пришвидшать.

Міністр розповів, що наразі пенітенціарна система працює в особливому режимі у зв’язку з карантином, що дозволяє не допустити вірус в місця несвободи. Однак їм не вистачає засобів захисту, а також через контакти із зовнішнім світом хворіє чимало співробітників.

Пряма мова: "Ми створили дільниці Слідчих ізоляторів в тюрмах, там, де люди відбувають покарання після вироків, і вивезли з переповнених СІЗО людей у такі дільниці, створивши вільний резерв камер у великих ізоляторах. Ці резервні камери дозволяють ізолювати будь-кого, хто захворів.

У нас вже з’являється вільний резерв для роботи. Ми зорієнтувалися на електронній системі, відеоконференції з судами — це теж великий плюс.

На вході у слідчий ізолятор запровадили певний бар'єр, щоб туди не потрапляли коронавірусні хворі, якщо є можливість їх помістити в лікарні, обрати інший запобіжний захід.

У нас недостатньо індивідуальних засобів захисту. Тому що в нас місячна потреба – це 180 тисяч гривень, таких коштів в нас немає. Ми перефокусували витрати на систему охорони здоров’я, іноді нам допомагають міжнародні партнери".