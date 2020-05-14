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Разгрузить тюрьмы на время эпидемии: Минюст имеет два предложения к Раде

Четверг, 14 мая 2020, 12:04

Министерство юстиции подготовило для рассмотрения в парламенте два законопроекта для разгрузки тюрем в период пандемии – об амнистии и точечном освобождении.

Источник: министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью hromadske

Детали: По словам министра, закон об амнистии предусматривает, что на свободу отпустят людей, которые не совершали насильственных преступлений. Это люди, имеющие пожилых родственников, это бывшие участники АТО, которые отбыли более трети наказания.

Второй законопроект – больше процессуальный, он должен позволить судам чаще применять наказание в виде отсрочки наказания.

Малюська пояснил: "Сейчас такие основания есть, их несколько, где суд может установить отсрочку и присудить, например, три года лишения свободы, но установить отсрочку. Такие отсрочки мы предлагаем делать чаще в условиях коронавируса".

Разгрузить места несвобод планируют для возможности изоляции больных и новоприбывших людей в отдельных камерах.

По словам министра, если законы примут, в целом на свободе могут оказаться около 3 тысяч нынешних заключенных, но не за тяжкие преступления.

Малюська отметил, что пока документы должны пройти все необходимые этапы рассмотрения, но если будет экстренная необходимость – рассмотрение ускорят.

Министр рассказал, что сейчас пенитенциарная система работает в особом режиме в связи с карантином, что позволяет не допустить вирус в места несвободы. Однако им не хватает средств защиты, а также из-за контактов с внешним миром болеет немало сотрудников.

Прямая речь: "Мы создали участки следственного изолятора в тюрьмах, – там, где люди отбывают наказание после приговоров, – и вывезли из переполненных СИЗО людей в такие участки, создав свободный резерв камер в больших изоляторах. Эти резервные камеры позволяют изолировать любого, кто заболел.

У нас уже появляется свободный резерв для работы. Мы сориентировались на электронной системе, видеоконференции с судами – это тоже большой плюс.

На входе в следственный изолятор ввели определенный барьер, чтобы туда не попадали коронавирусные больные, если есть возможность их поместить в больницу, избрать иную меру пресечения.

У нас недостаточно индивидуальных средств защиты. Потому что у нас месячная потребность – это 180 тысяч гривен, таких средств у нас нет. Мы перефокусировали расходы на систему здравоохранения, иногда нам помогают международные партнеры".

Темы: тюрьмакоронавирусCovid-2019эпидемияМинюст


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