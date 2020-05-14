Кличко про коронавірус: Новини не дуже, плюс 52 хворих і 2 жертви

За минулу добу у столиці лабораторно підтвердили коронавірус у ще 52 осіб, 2 людини померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції 14 травня

Пряма мова: "Новини сьогодні, як і погода, не дуже. Кількість мешканців, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, збільшилася ще на 52 людини. Серед них – 6 медиків. За минулу добу в Києві від коронавірусу померли двоє людей. Усього за цей час – 42 летальних випадки".

Деталі: Серед тих, що захворіли: 31 жінка (від 18 до 81 року), 4 дівчинки (від 2 до 16 років), 15 чоловіків (від 23 до 80 років) та 2 хлопчики (12 і 16 років).

Найбільше випадків за минулу добу виявили в Дарницькому районі (11), Дніпровському (8), Деснянському та Голосіївському районах (по 7).

До лікарень столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 20 людей. Всього коронавірус подолали 189 мешканців столиці.

Станом на 14 травня у столиці вже 2012 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, померли 42 людини.