Кличко о коронавирусе: Новости не очень, плюс 52 больных и 2 жертвы
За минувшие сутки в столице лабораторно подтвердили коронавирус у еще 52 человек, 2 людей погибли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции 14 мая
Прямая речь: "Новости сегодня, как и погода, не очень. Количество жителей, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 52 человека. Среди них – 6 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время – 42 летальных случая".
Детали: Среди заболевших: 31 женщина (от 18 до 81 года), 4 девочки (от 2 до 16 лет), 15 мужчин (от 23 до 80 лет) и 2 мальчика (12 и 16 лет).
Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе (11), Днепровском (8), Деснянском и Голосеевском районах (по 7).
В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
За минувшие сутки выздоровели 20 человек. Всего коронавирус преодолели 189 жителей столицы.
По состоянию на 14 мая в столице уже 2012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, умерли 42 человека.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Предыстория:
- В Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за сутки – за 13 мая зафиксировали 422 новых случая коронавируса, 17 человек умерли, вместе с тем 427 человек выздоровели.
- Всего за все время пандемии заболели 16847 человек, из них 1172 ребенка и 3278 медработников. В общем выздоровели 4143 человека, умерли 456 человек (из низ 24 медика).