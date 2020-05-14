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Кличко о коронавирусе: Новости не очень, плюс 52 больных и 2 жертвы

Четверг, 14 мая 2020, 12:06
Кличко о коронавирусе: Новости не очень, плюс 52 больных и 2 жертвы

За минувшие сутки в столице лабораторно подтвердили коронавирус у еще 52 человек, 2 людей погибли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции 14 мая

Прямая речь: "Новости сегодня, как и погода, не очень. Количество жителей, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 52 человека. Среди них – 6 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время – 42 летальных случая".

Детали: Среди заболевших: 31 женщина (от 18 до 81 года), 4 девочки (от 2 до 16 лет), 15 мужчин (от 23 до 80 лет) и 2 мальчика (12 и 16 лет).

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе (11), Днепровском (8), Деснянском и Голосеевском районах (по 7).

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 20 человек. Всего коронавирус преодолели 189 жителей столицы.

По состоянию на 14 мая в столице уже 2012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, умерли 42 человека.

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Предыстория: 

  • В Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за сутки – за 13 мая зафиксировали 422 новых случая коронавируса, 17 человек умерли, вместе с тем 427 человек выздоровели.
  • Всего за все время пандемии заболели 16847 человек, из них 1172 ребенка и 3278 медработников. В общем выздоровели 4143 человека, умерли 456 человек (из низ 24 медика).

Ирина Балачук, УП

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Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличкожертвы
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