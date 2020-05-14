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Епідемія в Іспанії: кількість загиблих вперше за 6 днів перевищила 200

Четвер, 14 травня 2020, 12:54

Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії за добу вперше за 6 днів перевищила 200.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За останні 24 години від коронавірусу в Іспанії померли 217 людей – дещо більше, ніж 184 померлих напередодні. До цього п'ять днів поспіль кількість померлих була меншою 200.

За останню добу виявили 506 нових хворих – також більше, ніж 439 вчора.

З початку епідемії в Іспанії підтвердили 229 540 випадків коронавірусу. 27 321 хворих померли, 140 823 – одужали.

Як повідомлялося раніше, за даними дослідження, проведеного Інститутом охорони здоров'я Карлоса III, в Іспанії за час епідемії були інфіковані 5% населення.

Теми: Іспаніякоронавірус
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