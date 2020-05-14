Эпидемия в Испании: число погибших впервые за 6 дней превысило 200

Количество умерших от коронавируса в Испании за сутки впервые за 6 дней превысило 200.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние 24 часа от коронавируса в Испании умерли 217 человек - немногим больше, чем 184 умерших накануне. До этого пять дней подряд количество умерших было меньше 200.

За последние сутки обнаружили 506 новых больных - также больше, чем 439 вчера.

С начала эпидемии в Испании подтвердили 229540 случаев коронавируса. 27321 больных умерли, 140823 - выздоровели.

Как сообщалось ранее, по данным исследования, проведенного Институтом здравоохранения Карлоса III, в Испании за время эпидемии были инфицированы 5% населения.