Як у Голлівуді: на Закарпатті контрабандисти тікали трьома машинами, довелося стріляти по колесах

Під час погоні за контрабандистами на Закарпатті прикордонникам довелося стріляти по колесам порушників, військовим пошкодили службове авто, проте правоохоронцям вдалося затримати батька і сина, який причетний до тютюнової контрабанди.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Подія сталася 13 травня на ділянці відповідальності відділу "Ділове" за участі прикордонників Мукачівського загону та румунських колег.

Прикордонники виявили чоловіка у гідрокостюмі біля річки Тиса та шість пакунків з сигаретами. Затриманим виявився 23-річний мешканець міста Рахів.

Дослівно: "У ході подальших пошукових заходів група реагування охоронців кордону зупинила авто "Фольксваген Гольф" з іноземними реєстраційними номерами. Зі слів затриманого 23-річного українця у гідрокостюмі, водій цього автомобіля мав забрати його після незаконного переправлення сигарет до Румунії".

Водій автівки відмовився надавати прикордонникам документи для перевірки. У цей час до місця події на великій швидкості під’їхав інший чоловік на автомобілі "Фольксваген Пасат", також іноземної реєстрації.

Повідомляється, що водій "Гольфа" різко заскочив у "Пасат", що під’їхав.

Порушники здійснили спробу наїзду на прикордонників та на "Пасаті" рушили в сторону села Великий Бичків.

Щоб зупинити зловмисників військові здійснили декілька попереджувальних пострілів вгору та по колесам авто втікачів.

Після цього військовослужбовці продовжили переслідування правопорушників службовим авто, але шлях прикордонникам перегородив автомобіль "Тойота Ленд Крузер".

Наряд змушений був зупинитися, а водій позашляховика вибіг і почав наносити удари по службовому авто прикордонників.

Повідомляється, що розбивши лобове скло та пошкодивши капот, розлючений водій "Тойоти" став погрожувати фізичною розправою правоохоронцям.

З’ясувалось, що цей чоловік є батьком одного з молодиків, які причетні до тютюнової контрабанди. Таким чином він хотів зупинити прикордонників, щоб його син міг уникнути відповідальності.

До місця події прикордонники викликали співробітників Нацполіції, а чоловіка затримали. Згодом правоохоронці затримали і його сина.

До поліції також направили повідомлення про виявлення ознак злочинів за ст.194 "умисне знищення або пошкодження майна", ст. 343 "втручання в діяльність працівника правоохоронного органу" та ст. 345 "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" КК України.