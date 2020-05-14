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Как в Голливуде: на Закарпатье контрабандисты бежали тремя машинами, пришлось стрелять по колесам

Четверг, 14 мая 2020, 12:59
Как в Голливуде: на Закарпатье контрабандисты бежали тремя машинами, пришлось стрелять по колесам

Во время погони за контрабандистами на Закарпатье пограничникам пришлось стрелять по колесам нарушителей, военным повредили служебный автомобиль, однако правоохранителям удалось задержать отца и сына, который причастен к табачной контрабанде.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Событие произошло 13 мая на участке ответственности отдела "Деловое" с участием пограничников Мукачевского отряда и румынских коллег.

Пограничники обнаружили мужчину в гидрокостюме у реки Тиса и шесть пакетов с сигаретами. Задержанным оказался 23-летний житель города Рахов.

Дословно: "В ходе дальнейших розыскных мероприятий группа реагирования охранников границы остановила авто "Фольксваген Гольф" с иностранными регистрационными номерами. По словам задержанного 23-летнего украинца в гидрокостюме, водитель этого автомобиля должен был забрать его после незаконной переправки сигарет в Румынию".

Водитель автомобиля отказался предоставлять пограничникам документы для проверки. В это время к месту происшествия на большой скорости подъехал другой человек на автомобиле "Фольксваген Пассат", также иностранной регистрации.

 

Сообщается, что водитель "Гольфа" резко прыгнул в "Пассат", что подъехал.

Нарушители предприняли попытку наезда на пограничников и на "Пассате" двинулись в сторону села Большой Бычков.

Чтобы остановить злоумышленников военные осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто беглецов.

 

После этого военнослужащие продолжили преследование правонарушителей на служебным авто, но путь пограничникам перегородил автомобиль "Тойота Ленд Крузер".

Наряд вынужден был остановиться, а водитель внедорожника выбежал и начал наносить удары по служебному авто пограничников.

 

Сообщается, что разбив лобовое стекло и повредив капот, разъяренный водитель "Тойоты" стал угрожать физической расправой правоохранителям.

 
 

Выяснилось, что этот человек является отцом одного из молодых людей, причастных к табачной контрабанде. Таким образом, он хотел остановить пограничников, чтобы его сын мог уйти от ответственности.

К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников Нацполиции, а мужчину задержали. Впоследствии правоохранители задержали и его сына.

В полицию также направили сообщение об обнаружении признаков преступлений по ст.194 "умышленное уничтожение или повреждение имущества", ст. 343 "вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа" и ст. 345 "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК Украины.

 

Украинская правда
Темы: ЗакарпатьеконтрабандаПограничная служба
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