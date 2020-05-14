Кабмін звільнив голову Держрезерву
Четвер, 14 травня 2020, 13:31
Кабінет міністрів звільнив із посади голови Державного агентства резерву України Ярослава Погорілого.
Джерело: розпорядження уряду від 13 травня №519-р
Дослівно: "Звільнити Погорілого Ярослава Андрійовича з посади Голови Державного агентства резерву України відповідно до частини 1 статті 87-1 Закону України "Про державну службу"".
Деталі: Іншим розпорядженням №522-р уряд поклав тимчасове виконання обов'язків керівника Держрезерву на заступника Погорілого Микиту Барабаша.
Передісторія:
- У лютому САП повідомила, що начальника Управління державного резерву спіймали на наданні 40 тисяч доларів хабара голові Держрезерву. Тоді голова Держрезерву Ярослав Погорілий заявив, що інформацію про будь-яку спробу дати йому хабар одразу передаватиме до НАБУ.
- Погорілого призначили головою Державного агентства резерву України 27 листопада 2019 року.
Українська правда