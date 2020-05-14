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Кабмін звільнив голову Держрезерву

Четвер, 14 травня 2020, 13:31

Кабінет міністрів звільнив із посади голови Державного агентства резерву України Ярослава Погорілого.

Джерело: розпорядження уряду від 13 травня №519-р

Дослівно: "Звільнити Погорілого Ярослава Андрійовича з посади Голови Державного агентства резерву України відповідно до частини 1 статті 87-1 Закону України "Про державну службу"".

Деталі: Іншим розпорядженням №522-р уряд поклав тимчасове виконання обов'язків керівника Держрезерву на заступника Погорілого Микиту Барабаша.

Передісторія: 

  • У лютому САП повідомила, що начальника Управління державного резерву спіймали на наданні 40 тисяч доларів хабара голові Держрезерву. Тоді голова Держрезерву Ярослав Погорілий заявив, що інформацію про будь-яку спробу дати йому хабар одразу передаватиме до НАБУ. 
  • Погорілого призначили головою Державного агентства резерву України 27 листопада 2019 року.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівзвільнення


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