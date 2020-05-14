Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин уволил главу Госрезерва

Четверг, 14 мая 2020, 13:31
Кабмин уволил главу Госрезерва

Кабинет министров уволил с должности председателя Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого.

Источник: распоряжение правительства от 13 мая №519-р

Дословно: "Освободить Погорелого Ярослава Андреевича от должности Председателя Государственного агентства резерва Украины в соответствии с частью 1 статьи 87-1 Закона Украины "О государственной службе"".

Детали: Другим распоряжением №522-р правительство возложило временное исполнение обязанностей руководителя Госрезерва на заместителя Погорелого Никиту Барабаша.

Предыстория: 

  • В феврале САП сообщила, что начальника Управления государственного резерва поймали на предоставлении 40 тысяч долларов взятки главе Госрезерва. Тогда председатель Госрезерва Ярослав Погорелый заявил, что информацию о любой попытке дать ему взятку будет сразу передавать в НАБУ.
  • Погорелого назначили председателем Государственного агентства резерва Украины 27 ноября 2019 года.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Кабинет министров
Кабмин изменил порядок предоставления единовременного пособия пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Кабмин изменил порядок назначения выплат для внутренне перемещенных лиц
Кабмин выделил средства для госпомощи тем, кто вернулся из плена, и семьям пленных
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: