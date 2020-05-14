Кабмин уволил главу Госрезерва
Четверг, 14 мая 2020, 13:31
Кабинет министров уволил с должности председателя Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого.
Источник: распоряжение правительства от 13 мая №519-р
Дословно: "Освободить Погорелого Ярослава Андреевича от должности Председателя Государственного агентства резерва Украины в соответствии с частью 1 статьи 87-1 Закона Украины "О государственной службе"".
Детали: Другим распоряжением №522-р правительство возложило временное исполнение обязанностей руководителя Госрезерва на заместителя Погорелого Никиту Барабаша.
Предыстория:
- В феврале САП сообщила, что начальника Управления государственного резерва поймали на предоставлении 40 тысяч долларов взятки главе Госрезерва. Тогда председатель Госрезерва Ярослав Погорелый заявил, что информацию о любой попытке дать ему взятку будет сразу передавать в НАБУ.
- Погорелого назначили председателем Государственного агентства резерва Украины 27 ноября 2019 года.
Украинская правда