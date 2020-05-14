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В Україні то дощі, то сонце, а з температурою – головний біль

Четвер, 14 травня 2020, 13:50
В Україні то дощі, то сонце, а з температурою – головний біль

У п’ятницю, 15 травня, Україну на Заході накриють дощі, а на Півдні буде сухо та сонячно, температура повітря вдень прогріється до 16 градусів тепла, на Півдні – до 24 тепла, вночі від 1 градуса тепла.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "15-го травня переважатиме суха погода у північних областях, на значній території Сходу України, на крайньому півдні, тобто, в Криму, у південних районах Одещини, у багатьох центральних областях.

Проте тотальної влади антициклону завтра не досягти. До нас у гості - черговий атмосферний фронт. Він зумовить дощі на Заході (окрім Волині та Рівненщини), місцями у центральних областях, на Півдні, окрім крайніх південних районів, а також ввечері досягне Донеччини".

Деталі: За словами синоптика, температура повітря у п’ятницю "знову - головний біль".

 

Зокрема, найближчої ночі у північних районах Волині, Рівненщини, Житомирської, Київської та Чернігівської областей можливі невеликі заморозки на ґрунті. Загалом в цих районах +1+5 градусів.

У більшості районів західних та північних областей +3+8 градусів. У Чернівецькій області до +10 градусів. У центральних областях від +4 на Вінниччині до +12 на Дніпропетровщині. На Півдні та Сході +9+13 градусів.

Впродовж дня 15-го травня в Україні передбачається +13+17 градусів, у навколокарпатських областях +9+13 градусів, на Півдні +15+22 градуси, в Криму до +25 градусів.

У Києві 15 травня - без дощу. Вночі +3+6 градусів, вдень потепліє до +15, +16 градусів.

Водночас, Діденко повідомила, що 23-24 травня буде сонячно і тепло, а найближчі вихідні будуть мінливими і періодично вологими.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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