Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине то дожди, то солнце, а с температурой – головная боль

Четверг, 14 мая 2020, 13:50
В Украине то дожди, то солнце, а с температурой – головная боль

В пятницу, 15 мая, Украину на Западе накроют дожди, а на юге будет сухо и солнечно, температура воздуха днем ​​прогреется до 16 градусов тепла, на юге - до 24 тепла, ночью от 1 градуса тепла.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "15-го мая будет преобладать сухая погода в северных областях, на значительной территории Востока Украины, на крайнем юге, то есть в Крыму, в южных районах Одесской области, во многих центральных областях.

Однако тотальной власти антициклона завтра не достичь. К нам в гости - очередной атмосферный фронт. Он приведет дожди на Запад (кроме Волыни и Ровенщины), местами в центральных областях, на юге, кроме крайних южных районов, а также вечером достигнет Донецкой области".

Детали: По словам синоптика, температура воздуха в пятницу "опять - головная боль".

 

В частности, ближайшей ночью в северных районах Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей возможные небольшие заморозки на почве. Всего в этих районах +1+5 градусов.

В большинстве районов западных и северных областей +3+8 градусов. В Черновицкой области до +10 градусов. В центральных областях от +4 Винницкой до +12 в Днепропетровской области. На юге и востоке +9+13 градусов.

В течение дня 15 мая в Украине предполагается +13+17 градусов, в областях возле Карпат +9+13 градусов, на юге +15+22 градуса, в Крыму до +25 градусов.

В Киеве 15 мая - без дождя. Ночью +3+6 градусов, днем ​​потеплеет до +15+16 градусов.

В то же время, Диденко сообщила, что 23-24 мая будет солнечно и тепло, а ближайшие выходные будут изменчивыми и периодически влажными.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: