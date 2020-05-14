В Украине то дожди, то солнце, а с температурой – головная боль

В пятницу, 15 мая, Украину на Западе накроют дожди, а на юге будет сухо и солнечно, температура воздуха днем ​​прогреется до 16 градусов тепла, на юге - до 24 тепла, ночью от 1 градуса тепла.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "15-го мая будет преобладать сухая погода в северных областях, на значительной территории Востока Украины, на крайнем юге, то есть в Крыму, в южных районах Одесской области, во многих центральных областях.

Однако тотальной власти антициклона завтра не достичь. К нам в гости - очередной атмосферный фронт. Он приведет дожди на Запад (кроме Волыни и Ровенщины), местами в центральных областях, на юге, кроме крайних южных районов, а также вечером достигнет Донецкой области".

Детали: По словам синоптика, температура воздуха в пятницу "опять - головная боль".

В частности, ближайшей ночью в северных районах Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей возможные небольшие заморозки на почве. Всего в этих районах +1+5 градусов.

В большинстве районов западных и северных областей +3+8 градусов. В Черновицкой области до +10 градусов. В центральных областях от +4 Винницкой до +12 в Днепропетровской области. На юге и востоке +9+13 градусов.

В течение дня 15 мая в Украине предполагается +13+17 градусов, в областях возле Карпат +9+13 градусов, на юге +15+22 градуса, в Крыму до +25 градусов.

В Киеве 15 мая - без дождя. Ночью +3+6 градусов, днем ​​потеплеет до +15+16 градусов.

В то же время, Диденко сообщила, что 23-24 мая будет солнечно и тепло, а ближайшие выходные будут изменчивыми и периодически влажными.