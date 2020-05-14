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Кулеба про візит перемовника Кремля у Берлін: нема жодних ігор за спиною Києва

Четвер, 14 травня 2020, 14:21

Україна заздалегідь знала про візит заступника глави адміністрації президента РФ Дмитрія Козака до Берліна, і буде знати про те, як він пройшов, тому ні про які ігри за спиною Києва не йдеться.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна знала про цей візит Козака заздалегідь, і буде знати про те, як він пройшов. У нас з партнерами діє правило - ми нічого не вирішуємо за спиною один одного. Тому ні про які ігри за нашою спиною тут мова не йде. Навпаки, ми вдячні німецькій стороні за зусилля по залученню російської сторони до діалогу і пошуку конструктиву", - сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що тема розмови в Берліні очевидна: чому немає прогресу у виконанні Мінська.

"Українська сторона демонструє проактивний підхід і рішучу налаштованість на мирне врегулювання, пропонує нові ініціативи, зокрема підвищення рівня представленості ТКГ. Очевидно, що справа зрушиться з місця, якщо буде конструктивна взаємність з боку Росії. Тому і знадобилася берлінська зустріч. До речі, саме за цією логікою мій німецький колега міністр Маас зміг після моєї з ним розмови залучити до переговорів у Нормандському форматі главу МЗС Росії Лаврова", - пояснив глава МЗС.

Як повідомлялося, заступник голови адміністрації президента Росії Дмитрій Козак в середу побував з візитом у Берліні, де, як очікувалося, він повинен був зустрітися з помічником канцлерки Ангели Меркель і обговорити кроки з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСНімеччинаРосія
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