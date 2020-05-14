Кулеба о визите переговорщика Кремля в Берлин: Нет никаких игр за спиной Киева

Украина заранее знала о визите заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин, и будет знать о том, как он прошел, поэтому ни о каких играх за спиной Киева речь не идет.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина знала об этом визите Козака заранее, и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной здесь речь не идет. Наоборот, мы благодарны немецкой стороне за усилия по привлечению российской стороны к диалогу и поиску конструктива", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что тема разговора в Берлине очевидна: почему нет прогресса в выполнении Минска.