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Кулеба о визите переговорщика Кремля в Берлин: Нет никаких игр за спиной Киева

Четверг, 14 мая 2020, 14:21

Украина заранее знала о визите заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин, и будет знать о том, как он прошел, поэтому ни о каких играх за спиной Киева речь не идет.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина знала об этом визите Козака заранее, и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной здесь речь не идет. Наоборот, мы благодарны немецкой стороне за усилия по привлечению российской стороны к диалогу и поиску конструктива", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что тема разговора в Берлине очевидна: почему нет прогресса в выполнении Минска.

"Украинская сторона демонстрирует проактивный подход и решительную настроенность на мирное урегулирование, предлагает новые инициативы, в частности повышение уровня представленности ТКГ. Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас смог после моей с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова", - пояснил глава МИД.

Как сообщалось, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в среду побывал с визитом в Берлине, где, как ожидалось, он должен был встретиться с помощником канцлера Ангелы Меркель и обсудить шаги по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Темы: МИДГерманияРосcия
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