Лукашенко поскаржився на дорогий російський газ: вдвічі дорожче, ніж для Німеччини

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна закуповує газ у Росії по 127 доларів за тисячу кубометрів, водночас Західна Європа отримує його по 65-68 доларів, і це - несправедливо.

Джерело: білоруське державне інформагентство "Белта"

Пряма мова: "Вчора я отримав інформацію, що Росія продає природний газ в Європі в цей непростий час до $70: $65-68, але ніяк не $127, як для Білорусі. Яка тут ситуація і обстановка, на що ми можемо розраховувати в майбутньому?

…Це ж не діло, я вже не кажу про рік 75-річчя (завершення Другої світової війни - УП), що Німеччині продають природний газ до $70, як у мене інформація (там по-різному було), але ніяк не $127, як для Білорусі".

Деталі: Таке питання Лукашенко поставив прем'єр-міністру Білорусі Сергію Румасу, якого в четвер прийняв з доповіддю.

Президент поцікавився у голови уряду, що вже зроблено для зниження ціни на природний газ для Білорусі.

Румас заявив, що Білорусь має великі шанси домовитися з Росією про справедливу ціну на газ. "У нас є всі підстави показати на цифрах, що ціна $127 за дохідністю для "Газпрому" перевищує прибутковість його поставок в країни далекого зарубіжжя", - сказав прем'єр-міністр.

Він звернув увагу на те, що ситуація на ринку енергоресурсів істотно змінилася за останній час в порівнянні з тим, якою вона була в кінці 2019 року, коли Білорусь і Росія домовлялися про ціну на газ і укладали договір. За спотовими постачаннями ціна за тисячу кубометрів газу становить $80 (за контрактом з Росією Білорусь повинна платити $ 127 за тис. куб.м).

За словами Румаса, на травень заплановані переговори щодо питання ціни на природний газ з російським "Газпромом".