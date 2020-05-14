Лукашенко пожаловался на дорогой российский газ: вдвое дороже, чем для Германии

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна закупает газ у Росси по 127 долларов за тысячу кубометров, в то время как Западная Европа получает его за 65-68 долларов, и это – несправедливо.

Источник: белорусское государственное информагентство "Белта"

Прямая речь: "Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?

Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (завершения Второй мировой войны - УП), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси".

Детали: Такой вопрос Лукашенко задал премьер-министру Беларуси Сергею Румасу, которого в четверг принял с докладом.

Президент поинтересовался у главы правительства, что уже сделано для снижения цены на природный газ для Беларуси.

Румас заявил, что Беларусь имеет большие шансы договориться с Россией о справедливой цене на газ. "У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья", - сказал премьер-министр.

Он обратил внимание на то, что ситуация на рынке энергоресурсов существенно изменилась за последнее время по сравнению с тем, какой она была в конце 2019 года, когда Беларусь и Россия договаривались о цене на газ и заключали договор. По спотовым поставкам цена за тысячу кубометров газа составляет $80 (по контракту с Россией Беларусь должна платить $127 за тыс.куб.м).

По словам Румаса, на май запланированы переговоры по вопросу цены на природный газ с российским "Газпромом".