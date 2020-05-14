Все разделы
Укр / Рус

Лукашенко пожаловался на дорогой российский газ: вдвое дороже, чем для Германии

Четверг, 14 мая 2020, 14:41

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна закупает газ у Росси по 127 долларов за тысячу кубометров, в то время как Западная Европа получает его за 65-68 долларов, и это – несправедливо.

Источник: белорусское государственное информагентство "Белта"

Прямая речь: "Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?

Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (завершения Второй мировой войны - УП), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси".

Детали: Такой вопрос Лукашенко задал премьер-министру Беларуси Сергею Румасу, которого в четверг принял с докладом.

Президент поинтересовался у главы правительства, что уже сделано для снижения цены на природный газ для Беларуси.

Румас заявил, что Беларусь имеет большие шансы договориться с Россией о справедливой цене на газ. "У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья", - сказал премьер-министр.

Он обратил внимание на то, что ситуация на рынке энергоресурсов существенно изменилась за последнее время по сравнению с тем, какой она была в конце 2019 года, когда Беларусь и Россия договаривались о цене на газ и заключали договор. По спотовым поставкам цена за тысячу кубометров газа составляет $80 (по контракту с Россией Беларусь должна платить $127 за тыс.куб.м).

По словам Румаса, на май запланированы переговоры по вопросу цены на природный газ с российским "Газпромом".

Темы: БеларусьРосcиягазценыГазпром


powered by lun.ua
Главное сегодня

Львов готовит новые послабления карантина – работу ТЦ и поликлиник

фотоКак в Голливуде: на Закарпатье контрабандисты бежали тремя машинами, пришлось стрелять по колесам

фото Стало известно имя бойца, убитого снайпером на Донбассе

Кличко о коронавирусе: Новости не очень, плюс 52 больных и 2 жертвы

Криклий опубликовал 3 этапа выхода транспорта из карантина

Гладковскому обновили подозрение: сумма нанесенного ущерба выросла на 7 млн

Все главные новости...
Беларусь
Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Беларуси за сутки, заразились 947 человек
Жители приграничных районов Украины смогут и дальше ездить в Беларусь по внутренним паспортам
Европарламент проголосовал за упрощение визового режима с Беларусью
Последние новости
14:57
На Донбассе во время занятий погибли двое военных
14:48
Саакашвили ушел в онлайн искать реформаторов
14:47
Государственных земель меньше чем на бумаге, цифры брались с потолка — глава Госгеокадастра
14:44
Правительство Франции анонсировало "план Маршалла" для туристической отрасли
14:43
Утечка данных: Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дию"
14:41
Лукашенко пожаловался на дорогой российский газ: вдвое дороже, чем для Германии
14:40
Полмиллиона человек умерли, так и не воспользовавшись правом продать землю — Госгеокадастр
14:32
Зеленский: Нужно открыть непродовольственные рынки
14:30
Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники
14:21
Кулеба о визите переговорщика Кремля в Берлин: Нет никаких игр за спиной Киева
Все новости...