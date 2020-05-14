Ексзаступника керівника поліції Харківщини підозрюють у розтраті 850 тисяч

Державне бюро розслідувань повідомило двом поліцейським Харківщини про підозру у розтраті понад 850 тисяч гривень під час ремонту службового транспорту.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Слідчі… повідомили про підозру колишньому заступнику начальника ГУ Нацполіції в Харківській області та колишньому провідному інженеру одного із відділів ГУ Нацполіції в Харківській області. Правоохоронці підозрюються у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ)".

Деталі: За даними слідства, у 2018 році заступник начальника ГУ Нацполіції систематично перераховував бюджетні кошти одному із підприємств за фіктивний ремонт та сервісне обслуговування службового транспорту.

Його підлеглий у свою чергу погоджував та передавав на підпис керівництву акти виконаних робіт, хоча знав, що ремонти не проводилися.

У результаті неправомірних дій правоохоронців відбулася розтрата бюджетних коштів на суму понад 850 тисяч гривень.



У разі доведення вини, підозрюваним загрожує від 7 до 12 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.