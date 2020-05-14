Экс-зама руководителя полиции Харьковщины подозревают в растрате 850 тысяч

Государственное бюро расследований сообщило двум полицейским Харьковской области о подозрении в растрате более 850 тысяч гривен при ремонте служебного транспорта.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Следователи... сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области и бывшему ведущему инженеру одного из отделов ГУ Нацполиции в Харьковской области. Правоохранители подозреваются в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК)".

Детали: По данным следствия, в 2018 году заместитель начальника ГУ Нацполиции систематически перечислял бюджетные средства одному из предприятий за фиктивный ремонт и сервисное обслуживание служебного транспорта.

Его подчиненный в свою очередь согласовывал и передавал на подпись руководству акты выполненных работ, хотя знал, что ремонты не проводились.

В результате неправомерных действий правоохранителей состоялась растрата бюджетных средств на сумму свыше 850 тысяч гривен.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.