Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Італія оголосила масову легалізацію трудових мігрантів

Четвер, 14 травня 2020, 15:50

Уряд Італії на тлі пандемії коронавірусу у середу вирішив тимчасово легалізувати мігрантів, які  працюють у сільськогосподарському секторі чи у домашньому господарстві, не маючи дозволу на проживання. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera

Нові правила дозволять іноземним громадянам отримати дозвіл на проживання з терміном дії на пів року, якщо вони є сільськогосподарськими або домашніми працівниками та в'їхали в Італію до 8 березня 2020 року. 

Із дозволом на проживання такі працівники отримають право жити та працювати в Італії легально, маючи доступ до державних послуг, включаючи охорону здоров'я.

Щоб скористатися новою схемою, заявникам потрібно буде довести, що вони мають досвід роботи у секторі домашніх послуг чи сільському господарстві.  Кандидати повинні подати свою заявку між 1 червня та 15 липня 2020 року.

Запит на отримання документа може надійти як від працівника, так і від роботодавця. У першому випадку іноземні громадяни з дозволом на проживання, термін дії якого минув 31 жовтня 2019 року, можуть запросити тимчасовий дозвіл із терміном проживання у 6 місяців, заплативши 160 євро. 

У другому випадку саме роботодавець подає запит на легалізацію працівника із зазначенням терміну трудового договору. За кожного працівника він повинен заплатити 400 євро плюс одноразову компенсацію, внески і податки.

За оцінками видання, легалізація торкнеться близько 260 тисяч нелегальних мігрантів. 

Міністр сільського господарства Італії Тереза ​​Белланова заплакала, коли оголосила про рішення.

"З сьогоднішнього дня невидиме стане менш непомітним", - сказала Белланова, колишній працівник у сфері сільського господарства та багаторічна борчиня за права заробітчан. 

Уряд Італії у середу презентував давно очікуваний пакет заходів зі стимулювання економіки на 55 мільярдів євро, щоб подолати економічний вплив пандемії коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіяроботазарплати
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Італія
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Мелоні: Україні потрібно надати реальні гарантії безпеки
Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: