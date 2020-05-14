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Італія оголосила масову легалізацію трудових мігрантів

Четвер, 14 травня 2020, 15:50

Уряд Італії на тлі пандемії коронавірусу у середу вирішив тимчасово легалізувати мігрантів, які  працюють у сільськогосподарському секторі чи у домашньому господарстві, не маючи дозволу на проживання. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera

Нові правила дозволять іноземним громадянам отримати дозвіл на проживання з терміном дії на пів року, якщо вони є сільськогосподарськими або домашніми працівниками та в'їхали в Італію до 8 березня 2020 року. 

Із дозволом на проживання такі працівники отримають право жити та працювати в Італії легально, маючи доступ до державних послуг, включаючи охорону здоров'я.

Щоб скористатися новою схемою, заявникам потрібно буде довести, що вони мають досвід роботи у секторі домашніх послуг чи сільському господарстві.  Кандидати повинні подати свою заявку між 1 червня та 15 липня 2020 року.

Запит на отримання документа може надійти як від працівника, так і від роботодавця. У першому випадку іноземні громадяни з дозволом на проживання, термін дії якого минув 31 жовтня 2019 року, можуть запросити тимчасовий дозвіл із терміном проживання у 6 місяців, заплативши 160 євро. 

У другому випадку саме роботодавець подає запит на легалізацію працівника із зазначенням терміну трудового договору. За кожного працівника він повинен заплатити 400 євро плюс одноразову компенсацію, внески і податки.

За оцінками видання, легалізація торкнеться близько 260 тисяч нелегальних мігрантів. 

Міністр сільського господарства Італії Тереза ​​Белланова заплакала, коли оголосила про рішення.

"З сьогоднішнього дня невидиме стане менш непомітним", - сказала Белланова, колишній працівник у сфері сільського господарства та багаторічна борчиня за права заробітчан. 

Уряд Італії у середу презентував давно очікуваний пакет заходів зі стимулювання економіки на 55 мільярдів євро, щоб подолати економічний вплив пандемії коронавірусу.

Теми: Італіяроботазарплати


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