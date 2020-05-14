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В ОП припустили, що на вибори мера Києва від "слуг" може піти не Тищенко і не Ткаченко

Четвер, 14 травня 2020, 16:17
В ОП припустили, що на вибори мера Києва від слуг може піти не Тищенко і не Ткаченко
Сергій Трофимов

На виборах мера Києва від "Слуги народу" буде сильна кандидатура, і це не обов'язково нардепи Микола Тищенко або Олександр Ткаченко.

Джерело: заява першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофимова в інтерв'ю програмі "В гостях у Дмитра Гордона", яку передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Відсутність лави запасних є у всіх ешелонах, в тому числі, в кандидатах у мери. Займаються активно пошуком партійці, колеги з" Слуги народу ". Тому, думаю, це буде якоюсь певною несподіванкою для нас всіх. Ніхто не буде виставляти слабких кандидатів - це точно. Це буде сильна кандидатура, є варіанти".

Деталі: Відповідаючи на уточнююче запитання, Трофимов зазначив, що це може бути і не заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, і не глава комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко. "Вони в пулі всіх кандидатів, які розглядаються. Але я вважаю, що є кандидати, які сильніше", - вказав він.

Трофимов вважає, що діючий мер Києва Віталій Кличко - серйозна особистість, грамотний менеджер і дуже популярна в країні людина, а хороший він мер чи ні, на його думку, потрібно оцінювати в певній системі координат.

"Українська правда" в Threads

Теми: КиїввибориСлуга народу
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