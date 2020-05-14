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В ОП заявили, что на выборы мэра Киева от "слуг" может пойти не Тищенко и не Ткаченко

Четверг, 14 мая 2020, 16:17
В ОП заявили, что на выборы мэра Киева от слуг может пойти не Тищенко и не Ткаченко
Сергей Трофимов

На выборах мэра Киева от "Слуги народа" будет сильная кандидатура, и это не обязательно нардепы Николай Тищенко или Александр Ткаченко.

Источник: заявление первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона", которое передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Отсутствие скамьи запасных есть во всех эшелонах, в том числе, в кандидатах в мэры. Занимаются активно поиском партийцы, коллеги из "Слуги народа". Поэтому, думаю, это будет какой-то определенной неожиданностью для нас всех. Никто не будет выставлять слабых кандидатов – это точно. Это будет сильная кандидатура, есть варианты".

Детали: Отвечая на уточняющий вопрос, Трофимов отметил, что это может быть и не замглавы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, и не глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. "Они в пуле всех кандидатов, которые рассматриваются. Но я считаю, что есть кандидаты, которые сильнее", - указал он.

Трофимов считает, что действующий мэр Киева Виталий Кличко – серьезная личность, грамотный менеджер и очень популярный в стране человек, а хороший он мэр или нет, по его мнению, нужно оценивать в определенной системе координат.

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Темы: КиеввиборыСлуга народа
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