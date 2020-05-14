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Єврокомісія припинила поставку 10 млн китайських масок через проблеми з якістю

Четвер, 14 травня 2020, 17:40

Європейська комісія заявила в четвер, що призупинила поставку 10 мільйонів китайських масок державам-членам і Великій Британії після того, як дві країни поскаржилися на низьку якість отриманих партій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

В рамках своїх зусиль з подолання кризи COVID-19 Європейська комісія цього місяця почала відправляти маски працівникам сфери охорони здоров'я.

Єврокомісія відправила першу партію, 1,5 мільйона масок, у 17 з 27 держав-членів і Велику Британію. Міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський заявив, що 600 тисяч одиниць, які отримала Польща, не мали європейських сертифікатів і не відповідали медичним стандартам.

Про схожі проблеми заявили Нідерланди. 

"Ми вирішили призупинити майбутні поставки цих масок", - сказав офіційний представник комісії з питань охорони здоров'я Стефан де Кеерсмакер. 

"Потім ми подивимося, які дії необхідно зробити, якщо дійсно існує проблема з якістю цих масок", - додав він.

Весь запас масок був придбаний у китайського постачальника через фонд ЄС. Де Кеерсмакер наполягав на тому, що комісія ретельно стежила за всіма заходами контролю під час закупівлі масок і перевіряла їх на придатність для використання.

Наприкінці березня Нідерланди відкликали з лікарень маски китайського виробника через неналежну якість. Інші країни мали проблеми з експрес-тестами з Китаю, зокрема Грузія і Туреччина.

Іспанія домагалася повернення коштів, знову отримавши неякісні тести з Китаю.

Теми: коронавірусЄврокомісія


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