Еврокомиссия прекратила поставку 10 млн китайских масок из-за проблем с качеством

Европейская комиссия заявила в четверг, что приостановила поставку 10 млн китайских масок государствам-членам и Великобритании после того, как две страны пожаловались на низкое качество полученных партий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

В рамках своих усилий по преодолению кризиса COVID-19 Европейская комиссия в этом месяце начала отправлять маски работникам сферы здравоохранения.

Еврокомиссия отправила первую партию, 1,5 миллиона масок, в 17 из 27 государств-членов и Великобританию. Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что 600 тысяч единиц, которые получила Польша, не имели европейских сертификатов и не соответствовали медицинским стандартам.

О схожих проблемах заявили Нидерланды.

"Мы решили приостановить будущие поставки этих масок", - сказал официальный представитель комиссии по вопросам здравоохранения Стефан де Кеерсмакер.

"Потом мы посмотрим, какие действия необходимо предпринять, если действительно существует проблема с качеством этих масок", - добавил он.

Весь запас масок был приобретен у китайского поставщика через фонд ЕС. Де Кеерсмакер настаивал на том, что комиссия тщательно следила за всеми мерами контроля при закупке масок и проверяла их на пригодность для использования.

В конце марта Нидерланды отозвали из больниц маски китайского производителя из-за ненадлежащего качества. У других стран были проблемы с экспресс-тестами из Китая, в частности у Грузии и Турции.

Испания добивалась возврата средств, снова получив некачественные тесты из Китая.