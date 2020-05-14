Під час демонтажу будівлі недіючого кінотеатру у Закарпатській області під завалом опинилося двоє людей, врятувати вдалося одного.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 14 травня близько 16:35 у місті Виноградів під час демонтажу будівлі стався обвал стіни та двох плит перекриття, внаслідок чого під завалом опинилося 2 людини.

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Одну людину рятувальники вивільнили з-під завалу та передали медпрацівникам у задовільному стані.

О 17:15 з-під завалу дістали тіло другої людини. На жаль, медпрацівники констатували смерть.