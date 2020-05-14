Обрушился неработающий кинотеатр на Закарпатье: погиб человек

При демонтаже здания недействующего кинотеатра в Закарпатской области под завалом оказалось два человека, спасти удалось одного.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 14 мая около 16:35 в городе Виноградов во время демонтажа здания произошло обрушение стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказалось 2 человека.

Одного человека спасатели освободили из-под завала и передали медработникам в удовлетворительном состоянии.

В 17:15 из-под завала достали тело второго человека. К сожалению, медработники констатировали смерть.