Обрушился неработающий кинотеатр на Закарпатье: погиб человек
Четверг, 14 мая 2020, 18:16
При демонтаже здания недействующего кинотеатра в Закарпатской области под завалом оказалось два человека, спасти удалось одного.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: 14 мая около 16:35 в городе Виноградов во время демонтажа здания произошло обрушение стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказалось 2 человека.
Одного человека спасатели освободили из-под завала и передали медработникам в удовлетворительном состоянии.
В 17:15 из-под завала достали тело второго человека. К сожалению, медработники констатировали смерть.
Украинская правда