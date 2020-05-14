Священник УПЦ МП з Вінниччини заразив усю сім’ю коронавірусом та помер

На Вінниччині зафіксовано сьому смерть від коронавірусу – помер 49-річний священник УПЦ МП, COVID-19 діагностували у його дружини і трьох дітей.

Джерело: завідувач відділом епідемнагляду Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України Степан Томин, якого цитує "Укрінформ", Вінницька єпархія УПЦ МП

Пряма мова Томина: "Сьогодні зафіксовано сьому смерть пацієнта з коронавірусом. Хворобу йому було діагностовано ще 5 травня. Це 49-річний мешканець Вінниці, у якого був важкий перебіг захворювання. Це священнослужитель".

Деталі: За його словами, родина померлого також інфікована - COVID-19 виявили у його дружини, а після повторного тестування й у трьох дітей.

Представники УПЦ МП підтвердили інформацію, подякували лікарям за роботу та висловили співчуття родині священника.

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