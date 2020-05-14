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Священник УПЦ МП из Винницкой области заразил всю семью коронавирусом и умер

Четверг, 14 мая 2020, 18:42
Священник УПЦ МП из Винницкой области заразил всю семью коронавирусом и умер

В Винницкой области зафиксировано седьмую смерть от коронавируса - умер 49-летний священник УПЦ МП, COVID-19 диагностировали у его жены и троих детей.

Источник: заведующий отделом эпиднадзора Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины Степан Томин, которого цитирует "Укринформ", Винницкая епархия УПЦ МП

Прямая речь Томина: "Сегодня зафиксировано седьмую смерть пациента с коронавирусом. Болезнь ему была диагностирована еще 5 мая. Это 49-летний житель Винницы, у которого было тяжелое течение заболевания. Это священнослужитель".

Детали: По его словам, семья умершего также инфицированный - COVID-19 обнаружили в его жены, а после повторного тестирования и у троих детей.

Представители УПЦ МП подтвердили информацию, поблагодарили врачей за работу и выразили соболезнования семье священника.

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Темы: Винницкая областькоронавирусэпидемияцерковь
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