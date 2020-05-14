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Мільйонна компенсація за житло: екснардепу оголосили підозру

Четвер, 14 травня 2020, 18:49

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили колишньому народному депутату Олександру Пресману про підозру у незаконному отриманні 928 тис. грн компенсації за оренду житла.

Джерело: сайт НАБУ, джерела Української правди

Деталі: Підозру оголосили 14 травня. Дії народного обранця Ради 8-го скликання кваліфіковані за ч.2 ст.364 КК України ("Зловживання владою або службовим становищем").

За даними слідства, підозрюваний, маючи власне житло у центрі Києва, отримав понад 928 тис. грн незаконної компенсації за користування готельним номером ДП "Готельний комплекс "Національний" у період з листопада 2014 року до серпня 2019 року.

Слідство вважає, що у такий спосіб підозрюваний завдав тяжких наслідків інтересам Управлінню справами Апарату Верховної Ради України.

Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із жовтня 2018 року.

У бюро нагадали, що у грудні 2019 – березні 2020 року НАБУ та САП притягнули до відповідальності п’ятьох народних депутатів України VIII скликання за незаконне отримання компенсації на понад 2,6 млн грн.

Загалом у межах розслідувань фактів незаконної компенсації до бюджету повернуто близько 1,65 млн грн.

Олександр Пресман був депутатом Верховної Ради від фракції "Відродження".

Українська правда
Теми: Верховна РадаНАБУкримінал


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