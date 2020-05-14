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Миллионная компенсация за жилье: екснардепу объявили подозрение

Четверг, 14 мая 2020, 18:49

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему народному депутату Александру Пресману о подозрении в незаконном получении 928 тыс. грн компенсации за аренду жилья.

Источник: сайт НАБУ, источники Украинской правды

Детали: Подозрение объявили 14 мая. Действия народного избранника Рады 8-го созыва квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

По данным следствия, подозреваемый, имея собственное жилье в центре Киева, получил более 928 тыс. грн незаконной компенсации за пользование гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Национальный" в период с ноября 2014 по август 2019 года.

Следствие считает, что таким образом подозреваемый нанес тяжелые последствия интересам Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2018 года.

В бюро напомнили, что в декабре 2019 - марте 2020 года НАБУ и САП привлекли к ответственности пять народных депутатов Украины VIII созыва за незаконное получение компенсации на более 2,6 млн грн.

Всего в рамках расследований фактов незаконной компенсации в бюджет возвращено около 1,65 млн грн.

Александр Пресман был депутатом Верховной Рады от фракции "Видродження".

Украинская правда
Темы: Верховная РадаНАБУкриминал


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