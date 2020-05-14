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У Зеленського прогнозують "серйозний скандал" навколо перспективних планів ОТГ

Четвер, 14 травня 2020, 19:19
У Зеленського прогнозують серйозний скандал навколо перспективних планів ОТГ

Уповноважений президента з земельних питань Роман Лещенко заявляє, що намічається дуже серйозний скандал з питання перспективних планів об'єднаних територіальних громад, і вважає, що цей процес буде пролонговано.

Джерело: заява Лещенко в ході онлайн-зустрічі на тему "Очікувані нововведення державної аграрної політики", яку передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Реально намічається дуже серйозний скандал з питання цих перспективних планів. По-перше, відбувався повний треш в областях: губернатори до останнього, вночі, під всякими приводами формували перспективні плани, міняли ці громади по кілька разів. Сьогодні, для розуміння, тільки 30-35% по тих областях громад можна затверджувати на Кабміні, а по іншим йдуть революційні мітинги, скандали, виноси з кабінетів і так далі. Ситуація дуже складна".

Деталі: Уповноважений президента навів як приклад ситуацію з твердженням перспективного плану Черкаської області, який був затверджений не в тій редакції, яку подавав глава ОДА.

На думку Лещенка, цей процес буде пролонговано.

Він підкреслив, що в найближчі тижні це питання буде на особистому контролі президента, оскільки "ситуація вже дуже ризикована з точки зору реалізації реформи децентралізації та в частині, яка стосується виборчої позиції".

Уповноважений президента додав, що до сьогоднішнього дня немає розуміння, як будуть проходити вибори.

За його словами, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов "не задекларував", як Україна рухається в частині децентралізації.

Він висловив переконання, що вийти в жовтні на комплексні проекти рішень об'єднаних територіальних громад під нове виборче законодавство практично неможливо.

Нагадаємо: Кабмін вже затвердив перспективні плани формування територій громад Житомирської, Миколаївської, Харківської, Івано-Франківської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Луганської, Вінницької, Чернівецької, Донецької, Черкаської, Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської та Закарпатської областей.

Всеукраїнська асоціація об'єднаних територіальних громад виступає за збереження 127 існуючих ОТГ в процесі остаточного затвердження планів формування громад областей.

Українська асоціація районних та обласних рад закликає центральну владу врегулювати можливі порушення при проведенні реформи децентралізації, зокрема, при укрупненні районів і ліквідації райрад.

"Українська правда" у Threads

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