У Зеленского предвидят "серьезный скандал" вокруг перспективных планов ОТГ

Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявляет, что намечается очень серьезный скандал по вопросу перспективных планов объединенных территориальных громад, и считает, что этот процесс будет пролонгирован.

Источник: заявление Лещенко в ходе онлайн-встречи на тему "Ожидаемые новшества государственной аграрной политики", которое передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Реально намечается очень серьезный скандал по вопросу этих перспективных планов. Во-первых, происходил полный трэш в областях: губернаторы до последнего, ночью, под всякими поводами формировали перспективные планы, меняли эти громады по несколько раз. Сегодня, для понимания, только 30-35% по тем областям громад можно утверждать на Кабмине, а по остальным идут революционные митинги, скандалы, выносы из кабинетов и так далее. Ситуация очень сложная".

Детали: Уполномоченный президента привел в пример ситуацию с утверждением перспективного плана Черкасской области, который был утвержден не в той редакции, которую подавал глава ОГА.

По мнению Лещенко, этот процесс будет пролонгирован.

Он подчеркнул, что в ближайшие недели этот вопрос будет на личном контроле президента, так как "ситуация уже очень рискованная с точки зрения реализации реформы децентрализации и в части, которая касается избирательной позиции".

Уполномоченный президента добавил, что до сегодняшнего дня нет понимания, как будут проходить выборы.

По его словам, министр развития громад и территорий Алексей Чернышев "не задекларировал", как Украина движется в части децентрализации.

Он выразил убеждение, что выйти в октябре на комплексные проекты решений объединенных территориальных громад под новое избирательное законодательство практически невозможно.

Напомним: Кабмин уже утвердил перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Луганской, Винницкой, Черновицкой, Донецкой, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Закарпатской областей.

Всеукраинская ассоциация объединенных территориальных громад выступает за сохранение 127 существующих ОТГ в процессе окончательного утверждения планов формирования громад областей.

Украинская ассоциация районных и областных советов призывает центральные власти урегулировать возможные нарушения при проведении реформы децентрализации, в частности, при укрупнении районов и ликвидации райсоветов.