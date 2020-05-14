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Прокуратура АР Крим перевірить суддю, який незаконно зняв арешт з судна

Четвер, 14 травня 2020, 19:22
Прокуратура АР Крим перевірить суддю, який незаконно зняв арешт з судна

Прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження за фактом винесення суддею завідомо неправосудного рішення щодо зняття арешту з судна.

Джерело: пресслужба АРК, джерела УП в правоохоронних органах, Генпрокуратура, пресслужба компанії-власника судна

Деталі: Встановлено, що суддею одного з районних судів Одеси 13 травня 2020 року винесене рішення щодо скасування арешту на судно у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобутку піску в заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя Криму.

Прокуратура наголошує, що арешт був накладений цим судом ще 16 липня 2018 року за клопотанням прокуратури АР Крим в якості забезпечення відшкодування збитків через нелегальний видобуток природних копалин, які, відповідно до висновку експертизи, складають понад 140 млн грн.

Після передислокації органу досудового розслідування – ГУ НП в АР Криму з Одеси до Херсону, достовірно знаючи про те, що справа не належить до підсудності справи районному суду м. Одеси, адвокати власника у березні 2020 року звернулись саме до цього суду.

Джерела у правоохоронних органах зазначили, що провадження розпочали щодо судді Приморського районного суду Деруса А.В, а судно, з якого зняли арешт, називається SEABREEZE.

Співрозмовник зазначає, що суддя також сприяє збройній агресії РФ.

В Офісі генпрокурора зазначили, що судно було арештоване за фактом незаконного видобутку піску в заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя Криму.

В свою чергу компанія-власник судна PILIN FLEET MANAGEMENT (Florida) стверджує наступне:

  • судно "TRUMP D" (колишня назва SEABREEZE) ніколи не здійснювало діяльність в водах і на території окупованого Росією півострова Крим.
  • компанія провела юридичну експертизу судна і встановила, що всі звинувачення, поширені в ЗМІ, не підтверджуються.
  • у разі арешту судна, компанія залишає за собою право звертатися за захистом своїх прав, стягнення збитків з держави Україна і врегулювання ситуації через дипломатичні канали та посольство США в Україні.

Українська правда

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Теми: КримОдесасударешт
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