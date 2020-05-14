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Прокуратура АР Крым проверит судью, который незаконно снял арест с судна

Четверг, 14 мая 2020, 19:22

Прокуратура автономии начала уголовное производство по факту вынесения судьей заведомо неправосудного решения о снятии ареста с судна.

Источник: пресс-служба АРК, источники УП в правоохранительных органах

Детали: Установлено, что судьей одного из районных судов Одессы 13 мая 2020 вынесено решение об отмене ареста на судно в уголовном производстве по факту незаконной добычи песка в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма.

Прокуратура отмечает, что арест был наложен этим судом еще 16 июля 2018 по ходатайству прокуратуры АР Крым в качестве обеспечения возмещения убытков за нелегальную добычу природных ископаемых, которые, согласно заключению экспертизы, составляет более 140 млн грн.

После передислокации органа досудебного расследования - ГУ ЧП в АР Крым из Одессы в Херсон, достоверно зная о том, что дело не относится к подсудности дела районному суду г.. Одессы, адвокаты владельца в марте 2020 обратились именно в этот суд.

Источники в правоохранительных органах отметили, что производство начали в отношении судьи Приморского районного суда Деруса А.В, а судно, с которого сняли арест, называется SEABREEZE.

Собеседник отмечает, что судья также способствует вооруженной агрессии РФ.

Украинская правда
Темы: КрымОдессасударест


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