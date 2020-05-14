Україна хоче більш прогресивної політики ЄС щодо Східного партнерства

Україна прагне повного членства у ЄС та на цьому етапі прагне більш прогресивної політики щодо Східного партнерства з боку Євросоюзу.

Про це під час онлайн-дискусії "Амбітна програма ЄС для амбітної України" в четвер заявив віцепрем’єр Вадим Пристайко, повідомляє "Європейська правда".

"Політика ЄС щодо Східного партнерства повинна бути прогресивною і далекоглядною, аби ми бачили нові стратегічні цілі для східних партнерів. Як ми це бачимо в Україні - це поступовий доступ до усіх чотирьох свобод Європейського союзу", - розповів Пристайко.

За його словами, нинішній підхід ЄС "не досить стратегічний" і майбутнє партнерства буде непевним, якщо рівень співпраці з ЄС і масштаб досягнень асоційованих членів, таких як Україна, ігноруватиметься.

"Ми вважаємо, що ці досягнення і прогрес не мають бути знехтувані чи особливо знецінені", - сказав Пристайко.

За його словами, нині мета України незмінна - "повне членство, європейська та євроатлантична інтеграція". "Як віцепрем’єр я не відчуваю, що цьому курсу щось загрожує. Ми йдемо вперед на повній швидкості", - запевнив Пристайко.

Щодо майбутнього Східного партнерства Пристайко заявив, що Україна очікує від ЄС перегляду спільного підходу щодо України, Грузії та Молдови, який би передбачав глибшу інтеграцію з ЄС для партнерів.

Як повідомлялося, Європейський Союз планує перенести традиційний саміт Східного партнерства, натомість замість запланованого на 18 червня заходу готується проведення відеоконференції.