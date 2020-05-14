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Украина хочет более прогрессивной политики ЕС в отношении Восточного партнерства

Четверг, 14 мая 2020, 19:40

Украина стремится к полному членству в ЕС и на этом этапе стремится к более прогрессивной политике по Восточному партнерству со стороны Евросоюза.

Об этом во время онлайн-дискуссии "Украина в Восточном партнерстве: амбициозная повестка дня после 2020 года" в четверг заявил вице-премьер Вадим Пристайко, сообщает "Европейская правда".

"Политика ЕС в отношении Восточного партнерства должна быть прогрессивной и дальновидной, чтобы мы видели новые стратегические цели для восточных партнеров. Как мы это видим в Украине - это постепенный доступ ко всем четырем свободам Европейского союза", - рассказал Пристайко.

По его словам, нынешний подход ЕС является "недостаточно стратегическим" и будущее партнерства будет неопределенным, если уровень сотрудничества с ЕС и масштаб достижений ассоциированных членов, таких как Украина, будет игнорироваться.

"Мы считаем, что эти достижения и прогресс не должны быть отвергнуты или особенно обесценены", - сказал Пристайко.

По его словам, сейчас цель Украины неизменна - "полное членство, европейская и евроатлантическая интеграция". "Как вице-премьер я не чувствую, что этому курсу что-то угрожает. Мы идем вперед на полной скорости", - заверил Пристайко.

О будущем Восточного партнерства Пристайко заявил, что Украина ожидает от ЕС просмотра общего подхода к Украине, Грузии и Молдове, который бы предусматривал более глубокую интеграцию с ЕС для партнеров.

Как сообщалось, Европейский Союз планирует перенести традиционный саммит Восточного партнерства, а вместо запланированного на 18 июня мероприятия готовится проведение видеоконференции.

Темы: ЕСУкраина


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