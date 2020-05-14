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В Італії зросла добова смертність від коронавірусу

Четвер, 14 травня 2020, 19:44
В Італії зросла добова смертність від коронавірусу

В Італії за минулу добу зросла добова кількість смертей від коронавірусу - 262 людини стали жертвами епідемії.  

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

Після декількох днів, протягом яких добова смертність була меншою за 200 людей, дані четверга із 262 смертями перевищують цей поріг. Загалом від початку епідемії померли 31 368 людей. 

Водночас позитивом є зафіксований новий історичний мінімумом у взаємозв'язку між кількістю нових заражених та проведених тестів. 992 особи мали підтверджений вірус минулої доби. 

Загальне число пацієнтів за добу скоротилася більш ніж на дві тисячі і становить 76 440. У реанімаціях перебувають 855 пацієнтів. 

Кількість тих, хто одужава, у четвер загалом складає 115 288. 

Нагадаємо, у середу уряд Італії презентував пакет заходів зі стимулювання економіки на 55 мільярдів євро, щоб подолати економічний вплив пандемії коронавірусу.

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Теми: Італіякоронавірус
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