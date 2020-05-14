В Италии выросла суточная смертность от коронавируса

В Италии за прошедшие сутки возросло суточное количество смертей от коронавируса - 262 человека стали жертвами эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

После нескольких дней, в течение которых суточная смертность была меньше 200 человек, данные четверга с 262 смертями превышают этот порог. Всего с начала эпидемии умерли 31 368 человек.

В то же время позитивом является зафиксированный новый исторический минимумом взаимосвязи между количеством новых зараженных и проведенных тестов. 992 челавека имели подтвержденный вирус за прошедшие сутки.

Общее число пациентов в сутки сократилась более чем на две тысячи и составляет 76 440. В реанимации находятся 855 пациентов.

Количество тех, кто выздоровел, в четверг в целом составляет 115 288.

Напомним, в среду правительство Италии представило пакет мер по стимулированию экономики на 55 млрд евро, чтобы преодолеть экономическое влияние пандемии коронавируса.