Коронавірус вже вбив понад 300 тисяч людей
Четвер, 14 травня 2020, 20:11
Станом на 14 травня від коронавірусу померло понад 300,5 тисяч людей.
Джерело: Worldometers
Деталі: Станом на 20:00 14 травня у світі померли 300 623 людини, а вилікувалися майже 1,7 млн.
Загальна кількість заражень сягає майже 4,5 мільйони.
Найбільше смертей зафіксували у США (85,5 тисяч) та у Британії (33,5 тисячі).
За ними Італія та Іспанія з 31,1 тис і 27,3 тис відповідно.
В Україні наразі 456 померлих.
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Українська правда