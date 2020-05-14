Коронавірус вже вбив понад 300 тисяч людей

Станом на 14 травня від коронавірусу померло понад 300,5 тисяч людей.

Джерело: Worldometers

Деталі: Станом на 20:00 14 травня у світі померли 300 623 людини, а вилікувалися майже 1,7 млн.

Загальна кількість заражень сягає майже 4,5 мільйони.

Найбільше смертей зафіксували у США (85,5 тисяч) та у Британії (33,5 тисячі).

За ними Італія та Іспанія з 31,1 тис і 27,3 тис відповідно.

В Україні наразі 456 померлих.

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