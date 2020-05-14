Коронавирус уже убил более 300 тысяч человек

По состоянию на 14 мая от коронавируса умерло более 300,5 тысяч человек.

Источник: Worldometers

Детали: По состоянию на 20:00 14 мая в мире умерли 300 623 человека, а излечились почти 1,7 млн.

Общее количество заражений достигает почти 4,5 миллиона.

Больше всего смертей зафиксировали в США (85 500) и в Великобритании (33,5 тысячи).

За ними Италия и Испания с 31,1 тыс и 27,3 тыс соответственно.

В Украине пока 456 умерших.

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