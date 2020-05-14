Все разделы
Укр / Рус

Коронавирус уже убил более 300 тысяч человек

Четверг, 14 мая 2020, 20:11

По состоянию на 14 мая от коронавируса умерло более 300,5 тысяч человек.

Источник: Worldometers

Детали: По состоянию на 20:00 14 мая в мире умерли 300 623 человека, а излечились почти 1,7 млн.

Общее количество заражений достигает почти 4,5 миллиона.

Больше всего смертей зафиксировали в США (85 500) и в Великобритании (33,5 тысячи).

За ними Италия и Испания с 31,1 тыс и 27,3 тыс соответственно.

В Украине пока 456 умерших.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Италии выросла суточная смертность от коронавируса

Священник УПЦ МП из Винницкой области заразил всю семью коронавирусом и умер

В ОП заявили, что на выборы мэра Киева от "слуг" может пойти не Тищенко и не Ткаченко

Кабмин разрешил работу вещевых рынков

Обвиняемого по делу МН17 "Крота" взяли под стражу в Донецке – BBC

обновленоНа Донбассе во время занятий погибли двое военных

Все главные новости...
коронавирус
В Италии выросла суточная смертность от коронавируса
Священник УПЦ МП из Винницкой области заразил всю семью коронавирусом и умер
Львов будет выводить культуру из карантина 5 месяцев
Последние новости
20:50
Глава комитета по разведке Сената США ушел с должности, потому что распродал акции перед пандемией
20:36
В Кабмине планируют вывести СИЗО за пределы городов, а их землю отдать инвесторам
20:20
В Еврокомиссии похвалили Украину за законы о земле и банках
20:11
Коронавирус уже убил более 300 тысяч человек
19:56
Гончарук: Зеленского поместили в информационный карантин
19:46
Курс гривни к евро существенно укрепился
19:44
В Италии выросла суточная смертность от коронавируса
19:43
Больше 3 тысяч украинцев задекларировали доход в размере более миллиона гривен
19:40
Украина хочет более прогрессивной политики ЕС в отношении Восточного партнерства
19:22
обновленоПрокуратура АР Крым проверит судью, который незаконно снял арест с судна
Все новости...