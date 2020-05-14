Глава комітету з розвідки Сенату США пішов з посади, бо розпродав акції перед коронакризою

Голова розвідувального комітету Сенату США республіканець Річард Берр пішов з посади на тлі розслідування щодо продажу ним акцій на сотні тисяч доларів нібито з використанням непублічної інформації про коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Річард Берр пішов з посади 15 травня, заявив лідер більшості у Сенаті Мітч Макконнелл. У четвер з'ясувалося, що телефон Берра забрало ФБР.

Сенатора звинувачують у тому, що він використав внутрішню інформацію, аби уникнути ринкових втрат від коронавірусу. У лютому він і його дружина продали 1,7 млн доларів акцій саме перед тим, як ринки почали обвалюватися через побоювання економічної кризи.

Члени Конгресу США порушують закон, якщо вони торгують акціями на основі непублічної інформації, зібраної під час виконання посадових обов’язків.

Берр розпродував свої акції у той час, як президент Трамп та його прихильники применшували загрозу коронавірусу. У той час Берр брав участь у брифінгах, на яких обговорювалась можлива шкода для економіки через кризу охорони здоров’я.

Сенатор заперечує, що він робив щось не так, наполягаючи, що засновував свої торговельні рішення виключно на публічно повідомленій інформації, яку він прочитав у фінансових ЗМІ.

Макконнелл повідомив, що Берр відмовився від посади голови комітету з питань розвідки на час проведення розслідування.